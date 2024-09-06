WSJ: Российский суд заблокировал продажу акций банка Raiffeisen в РФ

Российский суд заблокировал продажу акций банка Raiffeisen в России. Выкуп контрольного пакета акций собирался материнский австрийский банк. Об этом пишет Wall Street Journal, сообщает Левый берег.

Австрийский Raiffeisen – один из немногих, до сих пор не лишившихся российских филиалов. Теперь, когда банк все-таки решил выкупить российские акции, этому помешал суд.

Решение российского суда касается иска по соглашению о покупке доли австрийской строительной компании Strabag у российского подсанкционного олигарха Дерипаски, от которой Raiffeisen отказался в мае. Rasperia Trading, фирма, контролируемая олигархом Олегом Дерипаской, недавно начала судебный процесс в России против Strabag, ее австрийских основных акционеров и Raiffeisenbank. АО "Райффайзенбанк" упоминается в иске как связанный с другими ответчиками, хотя его не обвиняют ни в каких правонарушениях, а материнский банк не является стороной по делу.

Согласно договору, банк должен приобрести 27,78% акций Strabag за 1,51 миллиарда евро (1,68 миллиарда долларов) у Rasperia Дерипаски через его российскую дочернюю компанию, а затем передать долю более широкой группе путем выплаты дивидендов вид.

Банк вышел из соглашения Strabag в мае, заявив, что его не устраивала операция после недавних переговоров с властями.

Решение суда о запрете банк будет обжаловать.

"Это усложняет процесс продаж, в котором RBI стремится продать контрольный пакет акций АО "Райффайзенбанк", и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам" , - заявили в банке.

Влияние Raiffeisen на Россию привлекло внимание ЕС и США после начала полномасштабной войны. В начале этого года европейский центральный банк подтолкнул Raiffeisen к сокращению деятельности в России. В прошлом году банк получил запрос от Минфина США.