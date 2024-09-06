В Донецкой области за сутки из-за обстрелов погибли два человека – ОВА

Из-за российской агрессии в Краматорском районе Донетчины погибли два человека. Об этом заявил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин, сообщает Левый берег.

Покровский район. В Курахово повреждены более 10 многоэтажек и многочисленные частные дома; повреждены 8 домов в Ганновке и 5 в Веселом Гае. В Покровске повреждена дорога и объект инфраструктуры. В Добропольской общине поврежден инфраструктурный объект.

Краматорский район. В Торском Лиманской общине поврежден дом. В Райгородке Николаевской общины погиб человек, повреждено 7 домов. В Славянской общины повреждены 59 частных домов и школа. В Новой Полтавке Ильиновской общины ранен человек. В Константиновке 1 человек погиб и 9 ранены, повреждены 26 частных домов, 2 многоэтажки, магазин, предприятие, 2 нежилых помещения, 3 автомобиля и 4 линии электропередач; еще 2 дома повреждены в Марковом.

Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской общины повреждены 15 частных домов и 3 многоэтажки.

За сутки с линии фронта эвакуировано 2111 человек, в том числе 254 ребенка.