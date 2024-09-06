YouTube разрабатывает инструменты для обнаружения фейковых аудио и видео

YouTube готовит новые инструменты, позволяющие создателям и авторам каналов находить фейковые аудио и видео с ними. Также компания позволит решать, как контент каналов может быть использован третьими сторонами, в частности для обучения ИИ моделей, сообщает Mezha Media.

Прежде всего в рамках системы Content ID компания разрабатывает новую технологию идентификации синтетического пения. Она позволит автоматически определять и управлять сгенерированным с помощью ИИ контентом, имитирующим голоса реальных людей. Тестирование этой функции будет начато в начале 2025 года.

Вторым инструментом является технология, которая позволит представителям всех индустрий, от создателей и актеров до музыкантов и спортсменов, находить и управлять сгенерированным с помощью ИИ контентом, использующим их лица.

Также компания заявляет, что хотя сама использует контент на платформе обучения ИИ, это делается согласно условиям, на которые соглашаются сами создатели. Однако в компании также понимают, что авторы хотят сами решать, что делать со своими видео.

Для того, чтобы дать большую свободу выбора авторам каналов, YouTube готовит новые инструменты для настройки того, как и какой контент может использоваться третьими сторонами, включая возможность обучения ИИ.