Зеленский на "Рамштайне" рассказал о потерях РФ в Курской области

В Германии на базе ВВС США "Рамштайн" началось заседание Контактной группы по обороне Украины. Участие впервые лично принимает президент Украины Владимир Зеленский, а председательствует, как всегда, министр обороны США. Ллойд Остин в приветственном слове сказал, что украинцы вдохновляют весь мир, сообщает Левый берег.

Президент Зеленский поблагодарил США за лидерство в формате. Он также поблагодарил германского министра обороны.

Он обратил внимание, что сейчас в Покровске и Торецке есть большая потребность ощутить силу поддержки международных союзников. А также обратил внимание, что именно сегодня – ровно месяц с начала наступления Сил обороны на Курскую область, из которой Владимир Путин готовил новый напад для распространения войны на еще большую территорию.

"Он готовился начать новое наступление на Сумы" , – сказал он.

По его словам, Силы обороны сейчас контролируют в Курской области более 1300 километров, а это более сотни населенных пунктов.

"Значительная часть этой территории была покинута российскими войсками – они сбежали, когда увидели приближение наших войск. Конечно, значительная часть была взята под контроль в боях. По состоянию на сейчас, в течение первого месяца нашей операции, российские войска потеряли примерно 6000 солдат убитыми и ранеными только в Курской области" , – сказал он.

Президент считает, что благодаря действиям украинской армии сейчас риска наступления на Сумы нет. В то же время Россия бросила подготовленные войска на оккупацию Донецкой области.

Зеленский подчеркнул, что Россия мира не стремится, поэтому нужно на нее давить, чтобы ее войска избрали мир, а не войну. Отдельно он подчеркнул, что защитникам нужно больше оружия, чтобы вытеснить оккупантов.

Также президент назвал главные потребности Украины: