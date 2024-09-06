CNN: Возросло количество казней украинских военных россиянами

Во время боев в конце августа у Покровска российские войска казнили трех сдавшихся в плен украинских бойцов. Об этом пишет CNN, сообщает Левый берег.

В издании отмечают, что это является частью схемы очевидных казней, темпы которых в этом году выросли.

Украинская разведка предоставила изданию перечень из 15 таких случаев, начиная с ноября. Большинство из них имеют видео- и аудиоподтверждения, полученные с помощью беспилотников.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что сейчас прокуратура расследует 28 таких инцидентов с 62 погибшими украинскими военнослужащими.

Украинские прокуроры считают эти убийства военными преступлениями и частью организованной политики Кремля.

"Если военнопленные сдаются, если они показывают, что они сдаются, если они без оружия в руках, то расстрел без должного суждения является военным преступлением" , – прокомментировал Костин.

Он добавил, что такие преступления совершены в разных областях Украины разными подразделениями. Поэтому можно утверждать, что подобная политика Кремля может быть квалифицирована как преступления против человечности.

Украинский собеседник издания, который и рассказал о случившемся из Покровска, также добавил, что их подразделению известно о многочисленных подобных случаях на передовой.

Однако известно о других подобных событиях. В частности, в Торецке так казнили трех украинских военнослужащих, которые вышли из подвала, чтобы сдаться. Прокуратура Донецкой области сообщила об открытии уголовного производства по факту «нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством».

Также в Запорожской области в мае этого года вблизи села Роботино российские войска приказали трем украинским солдатам лечь лицом вниз после захвата блиндажа. Украинская разведка передала CNN аудиозаписи перехваченных приказов российского командира, известного как "Турк", своему подчиненному на поле "Малому" убить пленных.

Россияне расстреляли украинцев, когда те вышли из окопа и лежали лицом вниз.

Несколько российских военнослужащих предстали перед судом по обвинениям в таких убийствах, в том числе один на юге Украины в Запорожской области. В частности, по данным украинских прокуроров, такое преступление совершил россиянин, освобожденный от отбывания наказания за кражи в ноябре для прохождения службы в 127-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Тогда прокуратура обнародовала кадры из беспилотника, подтверждавшие факт расстрела солдатом РФ украинского военного, когда тот вышел с поднятыми руками из окопа возле Приютного, а затем опустился на колени.

По данным издания, некоторые из казней украинских солдат являются предметом экспертизы ООН. Следственный источник в ООН сообщил CNN, что некоторые из очевидных казней украинских солдат были предметом их проверки.

"Их много. Есть закономерность. Она предполагает по меньшей мере одобрение или приказ не давать пощады" , – сказал источник, имея в виду практику убивать пленных.

Между тем, Украина настаивает на том, что систематичность казней украинских военных на поле боя является геноцидом.