Минобороны Британии: Наступление ВСУ на Курщину поставила Путина в тупик

Новый министр обороны Великобритании Джон Гили назвал непреклонную поддержку Украины своим "приоритетом номер один", а также отметил, что наступление украинских Сил обороны на Курскую область - поставил главу Кремля в "тупик". Об этом пишет издание Politico, сообщает Европейская правда.

По данным журналистов, об этом Гили заявил, выступая на борту самолета Королевских военно-воздушных сил на пути в Германию, где он примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины.

"Я горжусь тем, что Великобритания объединилась в поддержку Украины, и я был решительно настроен, и Кир Стармер был решительно настроен продолжить это с лейбористским правительством" , – сказал он.

Также он подчеркнул, что наступление на Курскую область Российской Федерации "явно поставил Путина в тупик, поскольку он оставил части своей границы беззащитными, и он все еще решает, что делать в ответ, в то время как Украина удерживает свои позиции в этой области" .

Помощники Гили рассказали журналистам, что его амбиции заключаются в том, чтобы его считали "мистером Украина" британского правительства – роль, которую недавно выполнял его предшественник-консерватор Бен Уоллес.

Как известно, Великобритания поставит 650 легких многоцелевых ракет (LMM) в рамках контракта стоимостью 162 миллиона фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны Украины.

Напомним, 24-е заседание Контактной группы по обороне Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии. Президент Владимир Зеленский уже прибыл на заседание и объявил о планах посетить Италию.