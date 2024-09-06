Украина получила 70 млн евро на компенсации за уничтоженное жилье
Украина получила 70 млн евро от Банка развития Совета Европы (БРСЕ) в рамках реализации проекта "HOME. Компенсация за уничтоженное жилье". Об этом говорится в сообщении министерства финансов, сообщает Лига.Финансы.
Это первый транш из двух предусмотренных до конца текущего года. Всего Украина получит 100 млн евро в рамках проекта HOME.
Согласно проекту, средства будут направлены на финансирование жилищных сертификатов для украинцев, чье жилье было разрушено в результате боевых действий и террористических атак России. Сертификаты получат участники боевых действий, люди с инвалидностью и многодетные семьи.
В рамках совместного с БРСЕ проекта планируется финансирование более чем 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье.
Украина является членом Банка развития Совета Европы уже более года – с июня 2023 года.