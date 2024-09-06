Оккупанты ударили по Павлограду пятью баллистическими ракетами – ВСУ

Российские войска днем 6 сентября нанесли удар по Павлограду пятью баллистическими ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Около 10.00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области. Предварительно применено пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ" , - говорится в сообщении.

По данным Днепропетровской ОВА, уже полсотни пострадавших. Самым старшим – 86 лет. Наименьшему – 4. Всем оказывают необходимую помощь, отметил председатель ОВА Лысак.

Также повреждены жилые дома.