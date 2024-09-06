Окупанти вдарили по Павлограду п'ятьма балістичними ракетами – ЗСУ

Російські війська вдень 6 вересня завдали удару по Павлограду п'ятьма балістичними ракетами.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Близько 10.00, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області. Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ" , – йдеться в повідомленні.

За даними﻿ Дніпропетровської ОВА, вже пів сотні постраждалих. Найстаршим – 86 років. Найменшому – 4. Всім надають необхідну допомогу, зазначив голова ОВА Лисак.

Також пошкоджено житлові будинки.