Окупанти вдарили по Павлограду п'ятьма балістичними ракетами – ЗСУ
Російські війська вдень 6 вересня завдали удару по Павлограду п'ятьма балістичними ракетами.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Близько 10.00, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області. Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ", – йдеться в повідомленні.
За даними Дніпропетровської ОВА, вже пів сотні постраждалих. Найстаршим – 86 років. Найменшому – 4. Всім надають необхідну допомогу, зазначив голова ОВА Лисак.
Також пошкоджено житлові будинки.