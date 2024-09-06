ГБР: Офицеру Нацакадемии сухопутных войск розит до 12 лет тюрьмы

Государственное бюро расследований сообщило, что передало в суд дело экс-начальника курса Академии сухопутных войск во Львове, который бил и унижал курсантов, – ему грозит до 12 лет заключения, сообщает Украинская правда.

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. Обвинительный акт направлен в суд".

ГБР напомнило, что офицеру сообщили о подозрении в июне. Тогда источники "УП" писали, что речь идет об Артуре Антониве.

По данным бюро, офицер почти два года бил и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области.

""Наставник" так запугал курсантов, что те молча сносили все издевательства и не рассказывали о них ни родителям, ни психологу. О "воспитательных методах" стало известно только в марте этого года, после того, как один из курсантов, который был свидетелем произвола преподавателя, пожаловался в следственную комиссию Верховной Рады. После этого было зарегистрировано уголовное производство" , – напомнили в бюро.

Сообщается, что следствие доказало применение силы в отношении 9 курсантов, которых преподаватель бил по голове и в другие части тела – не только руками, но и прикладом оружия и ремнем. А одного из курсантов офицер заставил есть сигареты перед всем курсом, потому что тот из-за курения опоздал на построение.

В ГБР напомнили, что суд избрал Антониву меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога. Фигурант уплатил сумму залога – 908,4 тысячи гривен.