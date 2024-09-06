Писториус: Германия не изменила позицию по ударам вглубь России

Германия против того, чтобы Украина наносила удары вглубь Российской Федерации (РФ) переданным вооружением. В то же время Берлин будет продолжать поддержку Киева, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса, которого цитирует The Guardian.

Как отметил Писториус, Берлин не изменил свою позицию относительно нанесения дальних ударов вглубь территории РФ предоставленным Киеву вооружением.

В то же время по его словам, Германия будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Удары вглубь России

В последнее время Украина активно давит на западных партнеров с целью получения разрешения на использование предоставленного ими оружия для атак на военные объекты, которые Россия использует для обстрелов украинских территорий.

Киев планирует передать чиновникам национальной безопасности Соединенных Штатов Америки (США) список стратегических целей на большом расстоянии в РФ, которые украинские силы могут уничтожить, если Вашингтон согласится снять ограничения на поставки американского оружия.

Согласно данным Politico, основной причиной отказа Вашингтона есть опасения за национальную безопасность США. Штаты могут в будущем стремиться к перезагрузке отношений с Москвой, и снятие ограничений на удары может усложнить эти усилия.

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, Запад в конце концов может снять ограничения из-за содействия Россией эскалации.