Молдова остановила переводы через российскую платежную систему – СМИ

Банки очередной страны – Молдовы остановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона" из-за санкций США.﻿ Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

Банки Молдовы прекратили принимать денежные переводы из России по платежной системе "Золотая Корона" на неопределенный срок.

В последний пакет санкций США, которые были применены накануне Дня Независимости Украины, внесли одного из крупнейших провайдеров ИТ-услуг для финансового сектора в РФ - Центр финансовых технологий (ЦФТ). Компания также является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона".

Ранее перевод через платежную систему "Золотая Корона" можно было получить в отделениях банков Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank, но сейчас эта функция недоступна.

Сообщается, что платежная система "Золотая Корона" была последним сервисом, позволяющим переводить деньги между Молдовой и Россией. Переводы через Юнистрим перестали работать в Молдове летом 2023 года, а через Контакт - в феврале текущего года.