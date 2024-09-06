Украинский велосипедист завоевал "золото" на Паралимпийских играх 2024

Украинский велосипедист Егор Дементьев завоевал "золото" Паралимпийских игр 2024 года в групповой шоссейной гонке, сообщает Деловая столица.

Результаты соревнований были опубликованы на официальном сайте Олимпийских игр.

Украинец торжествовал на дистанции 14,2 км среди спортсменов классов C4-5. Ранее Дементьев завоевал "серебро" в личном преследовании на треке.

Главными конкурентами украинца были французы Кевин ле Канфф и Гатьен ле Руссо, а также нидерландец Мартен ван де Пол.

Вся четверка велогонщиков завершила соревнования с одинаковым временем. Однако фотофиниш зафиксировал, что Дементьев был первым. В частности, он опередил ле Канффа на целый корпус велосипеда. Третьим стал ван де Пол.

Отметим, что в целом Дементьев завоевал пять золотых наград Паралимпийских игр разных лет. Впрочем, в групповой гонке украинец победил впервые со времен Лондона-2012. Тогда он также торжествовал в шоссейной индивидуалке.