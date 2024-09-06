Український велосипедист здобув "золото" на Паралімпійських іграх 2024

Український велосипедист Єгор Дементьєв виборов "золото" Паралімпійських ігор 2024 року у груповій шосейній гонці, повідомляє Ділова столиця.

Результати змагань були опубліковані на офіційнмоу сайті Олімпійських ігор.

Українець тріумфував на дистанції 14,2 км серед спортсменів класів C4-5. Раніше Дементьєв здобув "срібло" в особистому переслідуванні на треку.

Головними конкурентами українця були французи Кевін ле Канфф і Гатьєн ле Руссо, а також нідерландець Мартен ван де Пол.

Уся четвірка велогонщиків завершила змагання з однаковим часом. Однак фотофініш зафіксував, що Дементьєв був першим. Зокрема, він випередив ле Канффа на цілий корпус велосипеда. Третім став ван де Пол.

Зазначимо, що загалом Дементьєв завоював п'ять золотих нагород Паралімпійських ігор різних років. Утім, у груповій гонці українець переміг уперше з часів Лондона-2012. Тоді він також тріумфував у шосейній індивідуалці.