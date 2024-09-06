Канада на "Рамштайн" анонсировала новый пакет помощи для Украины

Канада анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут авиационные ракеты, стрелковое оружие и элементы техники, сообщает Европейская правда.

Об этом 6 сентября объявил министр обороны Канады Билл Блэр на 24-й встрече Контактной группы по обороне Украины.

В новый пакет войдут 80 840 дополнительных моторов к авиационным ракетам CRV-7 и 1300 боеголовок, в дополнение к уже поставленным 2160 моторам. Они поступят "в следующие месяцы".

Также Канада предоставит 960 пулеметов C6 и 10 500 пистолетов калибра 9 мм из своего арсенала.

На конкретный запрос Украины предоставляют также списанные шасси от 29 гусеничных БТР M113 и от 64 легких бронетранспортеров Coyote, которые использовались канадской армией. Эта техника уже выводилась из использования канадскими военными, поэтому ее отдают на запчасти.

Кроме того, Билл Блэр анонсировал предоставление в сентябре 10 "скорых" и уточнил, что бронированные автомобили поддержки, которые собирали на канадских предприятиях для Украины, уже используются для тренировки украинских военных в Европе.

В Минобороны Канады напомнили, что с 2022 года и до сих пор Канада предоставила Украине военную помощь на 4,5 млрд долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент Джо Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 250 млн долларов.