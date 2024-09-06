Кабмин передал строительную компанию "Укрбуд" на приватизацию

Кабинет министров принял решение включить 100% акций "Строительной компании "Укрбуд" в перечень объектов большой приватизации.﻿ Об этом говорится в распоряжении Кабмина, которое есть в распоряжении издания, сообщает Экономическая правда.

Стоимость активов "Строительной компании "Укрбуд" на конец 2023 года составляла 266,6 млн грн.

После утверждения правительством стартовой цены и условий продажи государственного пакета акций размером 100% Фонд государственного имущества объявит электронный аукцион по продаже. Ориентировочный срок проведения аукциона – декабрь 2024 года.

Отметим, что "Строительная компания „Укрбуд" является одной из компаний, связанных с другим юридическим лицом – "Украинской государственной строительной корпорацией "Укрбуд". Президентом госкорпорации "Укрбуд" в течение 2010-2016 годов был Максим Микитась. Он построил собственный частный строительный бизнес, используя бренд государственной компании. ООО "Укрбуд девелопмент" Микитася была одним из крупнейших игроков на рынке строительства жилья Киева, используя "зонтик" государственного предприятия.

Сама же "Строительная компания "Укрбуд", переданная на приватизацию, занималась преимущественно промышленным строительством.