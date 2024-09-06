Новый глава Минкульта ответил, планируется ли закрытие телемарафона

В Украине не планируют закрывать телемарафон. Но необходимо найти такой формат его работы, который заинтересует общественность, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление новоназначенного министра культуры и стратегических коммуникаций на заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Относительно марафона: он был, есть и будет. Просто нужно искать форму, чтобы была заинтересованность у общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. И так же очень важно: доносить единым голосом то, что происходит вокруг" , - подчеркнул чиновник.

Он также выразил готовность обсудить замечания к телемарафону с членами комитета, если такие возникнут.

Министр заверил, что конструктивные предложения по работе телемарафона приветствуются.

Что предшествовало

Напомним, в феврале этого года уровень доверия к телемарафону среди украинцев продолжал сокращаться.

В частности, согласно опросу КМИС, доверяли телемарафону только 36% украинцев, а не доверяли - 47%.

Как отмечал в интервью председатель комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин, телемарафон могут закрыть, если до конца 2024 года доверие к нему среди украинских зрителей останется такое же низкое.

К слову, сегодня первый день работы Николая Точицкого на посту министра культуры и стратегических коммуникаций. Вчера, 5 сентября, его назначение поддержала Верховная Рада.