РФ в последние дни не добилась особого прогресса в Украине - эстонская разведка

Руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг утверждает, что Россия, несмотря на увеличение количества ежедневных атак на украинские позиции, не смогла добиться существенного прогресса на поле боя.﻿ Со ссылкой на ERR, сообщает Европейская правда.

На еженедельной пресс-конференции Министерства обороны Эстонии Кивисельг констатировал, что в июле и августе Россия осуществляла по 140-160 обстрелов в день, а в начале сентября их количество достигает 190.

По его словам, Вооруженные силы России продолжают удерживать инициативу на оперативном уровне, а основной фокус их наступательной деятельности по-прежнему направлен на Донецкую область и, в частности, город Покровск.

В то же время существенных изменений на линии фронта в Украине за последнюю неделю не произошло, подчеркнул полковник.

"Украинцам удалось замедлить наступление РФ на Покровском направлении. Если в предыдущие месяцы российские войска продвигались на этом направлении на семь-восемь километров в месяц, то сейчас мы видим, что в последние дни темп их наступления значительно замедлился" , – констатировал Кивисельг.

Он добавил, что Украина также направила на Покровское направление дополнительные подразделения.

Кроме того, руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии указал на увеличение воздушных атак на инфраструктуру Украины, в частности вспомнив удар по военному вузу и больнице в Полтаве в начале недели.

Если Россия хочет такими атаками на гражданскую инфраструктуру оказать давление на украинское общество и снизить его сопротивление, то, по оценке Кивисельга, Москве это не удалось.

"На сейчас могу сказать, что Российской Федерации не смогла достичь этой цели – в результате таких нападений воля к обороне у украинцев сохраняется и крепнет. В результате таких атак также продолжает оставаться высокой поддержка Украины со стороны союзников" , – указал он.

На прошлой неделе разведка Великобритании отметила, что продвижение российских оккупационных войск в направлении города Покровск Донецкой области ускорилось.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о важности поддержки Украины, особенно во время "нынешней тяжелой фазы войны".