РФ получит от Ирана баллистические ракеты двух типов - Sky News

Российский диктатор Владимир Путин в декабре прошлого года заключил договор с Ираном. Вскоре РФ может получить партию двух типов баллистических ракет. Со ссылкой на Sky News, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Обе стороны борются за оружие, и в настоящее время Россия увеличила свое внутреннее производство, но оно отчаянно нуждается в оружии из Ирана и Северной Кореи" , - говорит военный аналитик Шон Белл.

По его словам, поставка Ираном баллистических ракет в Россию выглядит "неизбежной". Это будет два типа баллистических ракет малой дальности.

"Они дадут России больший объем ракет, но это также означает, что ограниченные поставки российских ракет "Искандер" теперь могут быть сосредоточены на целях большой дальности - это вызывает большую обеспокоенность" , - говорит он.

Аналитик отметил, что в последние недели российские военные проходили учения в Иране. И хотя детали этого учения неизвестны, они свидетельствуют о скорой поставке оружия.