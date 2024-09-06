Орбан считает, что для окончания войны Зеленский и Путин должны встретиться

Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил очередную "миротворческую" идею: для завершения войны России против Украины президент Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин должны встретиться. Со ссылкой на Politico, сообщает Европейская правда.

Об этом Орбансказал на экономическом форуме в итальянском городе Черноббио. Отвечая на вопрос, возможна ли встреча Путина и Зеленского, венгерский премьер сказал: "Конечно. Она необходима!"... Первый вопрос – это коммуникация. Если нет коммуникации, война становится все хуже и хуже".

По словам Орбана, у него "хорошие отношения" с украинским президентом – даже после того, как он после этого отправился в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

В первые недели председательства Венгрии в Совете Европейского Союза Орбан пытался представить себя как "миротворца", совершив визиты в Украину и Россию, а затем в Китай.

Эти действия вызвали резкую критику внутри ЕС, где отмежевались он дипломатических увертюр премьера Венгрии. Кроме того, некоторые государства-члены решили снизить представительство на мероприятиях венгерского председательства.