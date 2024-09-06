Инвестор крипты Дурова покупал уголь с оккупированного Донбасса – росСМИ

Нидерландская компания Stiron B.V., которая покупала уголь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по "схемам Курченко", вложила 10 млн евро в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON).﻿ Со ссылкой на росСМИ, сообщает Экономическая правда.

Так, среди крупных покупателей угля и металлов, вывезенных Курченко с Донбасса, оказались компании из Нидерландов Stiron B.V. и ME Property Invest.

В 2018 году Stiron B.V. вложила около 10 млн евро в TON. Судя по отчетности, компания получила средства для инвестиции в виде целевых займов от трех других фирм - двух из Великобритании и одной из Чехии.

Издание The Moscow Times пишет, что эти компании имеют признаки фиктивности: они оформлены на подставных людей из Украины, не обладают крупными активами, при этом через их счета проходили миллионы евро.

Две из них уже ликвидированы, в том числе Commercial Standard Systems из Эдинбурга, которая также участвовала в схемах Курченко по вывозу угля с Донбасса.

После оккупации Россией юго-восточных территорий Украины продажей местных ресурсов занимался бывший глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. В 2018 году он умер после взрыва в донецком кафе.

Впоследствии монополистом на этом рынке стал Сергей Курченко, известный как "кошелек" беглого экс-президента Виктора Януковича. Благодаря протекции со стороны ФСБ и близких к Кремлю людей, подконтрольные ему фирмы выкупали сырье за бесценок, а затем экспортировали за границу, в том числе в Европу.

Дуров собрал на проект TON $1,8 млрд от различных фондов и частных лиц из разных стран мира. В этом списке были российские миллиардеры Роман Абрамович, Юрий Мильнер и Саид Гуцериев.

При этом бизнесмен подчеркивал, что все инвесторы проходили тщательную процедуру отбора.