Зеленский прибыл в Италию: какая повестка дня

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 сентября, прибыл в Черноббио, Италия. Там он поучаствует в экономическом форуме. Со ссылкой на Rai News, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Во время форума Зеленский выступит на панельной дискуссии под названием "Русская агрессия против Украины". Также 7 сентября у Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Следует отметить, что свойвизит в Италию Зеленский анонсировал перед поездкой в Германию, где принял участие в заседании в формате "Рамштайн".

Ранее сообщалось о том, что Италия предоставила Украине 8 пакетов военной помощи, включающих зенитные ракеты, артиллерийские орудия, бронетехника и боеприпасы. Кроме этого итальянские инструкторы учат украинских военных использовать западное оружие.

Также сообщалось, что Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета помощи.