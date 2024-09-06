В Раде заявили, что вынуждены поднимать налоги украинцам

Верховная рада вынуждена поднимать налоги в Украине. Соответствующие для этого законопроекты дискутируются.﻿ Об этом в комментарии рассказал вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, пишет Дмитрий Олейник, РБК-Украина.

"С другой стороны, мы вынуждены поднимать налоги, эти законопроекты дискутируются, один из них не приняли, он пошел на повторное первое чтение, но я думаю, что возвращение в него норм о налогообложении доходов банков позволит быстрее принять, найти консенсус в зале" , - объяснил Корниенко.

Он отметил, что в данном законопроекте есть дискутивные нормы о военном сборе для ФОП III группы