У Раді заявили, що змушені піднімати податки українцям

Верховна Рада змушена піднімати податки в Україні. Наразі відповідні для цього законопроекти дискутуються.﻿ Про це у коментарі розповів віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, пише Дмитро Олійник, РБК-Україна.

"З іншого боку, ми змушені піднімати податки, ці законопроекти дискутуються, один з них не прийняли, він пішов на повторне перше читання, але я думаю, що повернення в нього норм про оподаткування прибутків банків дозволить більш швидше прийняти, знайти консенсус у залі" , - пояснив Корнієнко.

Він зауважив, що в даному законопроекті є дискутовні норми про військовий збір для ФОПів ІІІ групи