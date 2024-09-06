Кыргызстан убрал "Талибан" из списка террористических организаций

Генеральная прокуратура Кыргызстана опубликовала список организаций, которые страна сочтет террористическими. Однако в нем нет "Талибана".﻿ Со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Кыргызстана, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Следует отметить, что прокуратура страны представила список из 20 экстремистских организаций. Однако в нем не упоминается "Талибан", который был признан террористическим движением в Кыргызстане в 2006 году.

Как отметили в МИДе страны, решение об исключении "Талибана" из списка было принято после тщательного рассмотрения государственными органами страны. Однако официально пока об этом решении не объявлялось.

"Данное решение направлено на укрепление региональной стабильности и продолжение диалога. Кыргызская Республика стремится поддержать усилия международного сообщества, направленные на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и во всем регионе" , - говорится в заявлении МИД Кыргызстана.

Напомним, в России "Талибан" был признан террористической организацией в 2003 году. До этого талибов признал террористами Совбез ООН.

В августе 2021 года талибы захватили власть в Афганистане, после чего президент США Джо Байден объявил о завершении вывода американских войск из этой страны.

Ни одно государство до сих пор не признало правительство талибов легитимным.

Следует напомнить, что в начале лета из списка террористических организаций "Талибан" исключил Казахстан. До этого МИД и Минюст РФ доложили российскому диктатору Владимиру Путину, что "Талибан" можно исключить из списка запрещенных организаций.