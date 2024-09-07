ISW определил, чем Россия могла рассчитаться с Ираном за ракеты
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что передача иранских баллистических ракет является частью стратегического партнерства между Ираном и Россией. Ирану нужны от России вливания денег в экономику страны, российские истребители Су-35 и помощь в модернизации кибермощностей и ракетно-космических программ, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
Аналитики института неоднократно сообщали о том, как Москва и Тегеран расширили свое экономическое, медийное, военное и политическое сотрудничество после того, как российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
Иран стремится получить экономическую и военную выгоду от своего партнерства с Россией и искал деньги для своей "больной" экономики в обмен на продажу оружия Кремлю, сообщал ISW в сентябре 2023 года.
Иран также пытался приобрести российские истребители Су-35, и иранские официальные лица "надавили" на Россию по поставкам Су-35 во время встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Тегеране в августе 2024 года.
Иранские лидеры отдельно обратились к России за поддержкой в модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ в рамках расширенного военного сотрудничества.
Как сообщается, Соединенные Штаты и европейские страны подготовили пакет санкций против Ирана на этот случай.
Ключевые выводы ISW за 6 сентября:
- Американские и европейские чиновники сообщили, что Иран доставил сотни баллистических ракет малой дальности в Россию для поддержки вторжения российского главы Владимира Путина в Украину.
- Передача иранских баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства между Ираном и Россией.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил 6 сентября, что ни одно конкретное оружие не станет "переломным моментом" для Украины и что предоставление украинским силам возможности использовать предоставленное США оружие для дальних ударов по российским военным объектам на территории России не изменит статуса войны.
- Остин прав в том, что ни одна система вооружений не изменит ход войны, но его комментарии игнорируют то, как системы вооружений и сопутствующие им правила ведения боевых действий влияют на украинские возможности, и что изменения в возможностях могут изменить ход войны. Западная военная помощь остается решающей для способности Украины защищать себя, а заявление Остина игнорирует потребность Украины в средствах дальнего радиуса действия, необходимых для разрушения российских тыловых плацдармов.
- Западные партнеры Украины пообещали предоставить Украине дополнительную военную помощь во время заседания Контактной группы по вопросам обороны на авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября, значительная часть которой, как сообщается, не будет предоставлена в ближайшем будущем.
- Российские войска все чаще казнят украинских солдат, которые сдаются в плен, по всей линии фронта, вероятно, частично из-за того, что российское командование, похоже, одобряет распространение таких военных преступлений.
- Российские чиновники попытались использовать встречу с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси для продолжения длительных усилий по легитимизации оккупации Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Запорожской области, а также продвижения ложных нарративов об украинской угрозе Курской атомной электростанции (КАЭС), чтобы ослабить поддержку Запада в отношении вторжения Украины в Курскую область.
- Российский федеральный цензор Роскомнадзор опубликовал и немедленно удалил проект порядка реализации недавно принятого закона о деанонимизации российских Telegram-каналов, возможно, после того, как получил негативную реакцию со стороны российского ультранационалистического Telegram-сообщества.
- Кремль продемонстрировал свою приверженность к установлению полного контроля над российским информационным пространством в будущем и, вероятно, повторит попытку деанонимизации российских социальных сетей и Telegram-каналов, даже несмотря на то, что Роскомнадзор пока отозвал свои недавно предложенные правила.
- Кремль продолжает назначать заместителя главы Администрации президента России Сергея Кириенко на должности, контролирующие информационную деятельность России в рамках усилий, направленных на формирование российской идентичности и идеологии.
- Россия продолжает развивать способность использовать информационные операции в социальных сетях для провоцирования кинетической активности и уже несколько лет использует украинское информационное пространство для оттачивания этой способности.
- Российские войска недавно восстановили утраченные позиции в Курской области на фоне боевых действий, продолжающихся на всем украинском участке фронта 6 сентября.
- Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции под Покровском, а российские войска недавно продвинулись вперед под Торецком.
- Отслеживание подтвержденных смертей российских военных в Украине из открытых источников свидетельствует о том, что в Украине погибло больше российских добровольцев, чем российских призывников и мобилизованных военнослужащих.