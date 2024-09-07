ISW визначив, чим Росія могла розрахуватися з Іраном за ракети

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що передача іранських балістичних ракет є частиною стратегічного партнерства між Іраном та Росією. Ірану потрібні від Росії вливання грошей в економіку країни, російські винищувачі Су-35 та допомога в модернізації кіберпотужностей і ракетно-космічних програм, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Аналітики інституту неодноразово повідомляли про те, як Москва і Тегеран розширили свою економічну, медійну, військову і політичну співпрацю після того, як російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Іран прагне отримати економічну і військову вигоду від свого партнерства з Росією та шукав гроші для своєї "хворої" економіки в обмін на продаж зброї Кремлю, повідомляв ISW у вересні 2023 року.

Іран також намагався придбати російські винищувачі Су-35, і іранські офіційні особи "натиснули" на Росію щодо постачання Су-35 під час зустрічі з секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу в Тегерані в серпні 2024 року.

Іранські лідери окремо звернулися до Росії за підтримкою в модернізації своїх кіберпотужностей і ракетно-космічних програм в рамках розширеної військової співпраці.

Як повідомляється, Сполучені Штати і європейські країни підготували пакет санкцій проти Ірану на цей випадок.

Ключові висновки ISW за 6 вересня: