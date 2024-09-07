Россия выпустила по Украине 67 "Шахедов": сколько сбила ПВО

В ночь на 7 сентября силами украинской ПВО было сбито 58 ударных БпЛА, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 67-ми "Шахедов".

Враг атаковал ударными БпЛА из российских Курска и Ейска, а также из Крыма.

Кроме 58 БпЛА, еще 6 беспилотников - вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, полетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины.

Еще три вражеских БпЛА локально потеряны на территории Украины.

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.