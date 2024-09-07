Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк Украины инициирует смену названия монеты «копейка» на «шаг»

Национальный банк предлагает заменить название «копейка» на «шаг», которое использовалось в Украине в XVI—XVII вв. Сообщение об этом появилось на официальном сайте﻿ регулятора 2 сентября.

В НБУ считают, что это восстановит историческую справедливость и будет способствовать дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины.

«Такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлёвскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, исконно украинское, слово для определения мелких монет — это слово «шаг», — заявил Председатель НБУ Андрей Пышный.

2. Банки меняют процентные ставки по депозитам

Всего два банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте. Один банк снизил процентные ставки по депозитам, второй – наоборот, повысил.

Банк Украинский капитал повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 9 месяцев:

на 6 месяцев – с 14,75 до 15,25% годовых;

на 9 месяцев – с 14,50 до 15,25% годовых.

Поликомбанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 14,50 до 7,15% годовых.

3. Бесплатные переводы из-за границы на карты Sense Bank

C 1 сентября по 31 октября 2024 года клиенты Sense Bank могут осуществлять переводы с заграничных карт Visa на карты Sense Bank (тоже Visa) без комиссии. Идти в отделение, чтобы осуществить такой перевод, не нужно: все можно сделать в мобильном банковском приложении Sense Super App.

Детальная инструкция, как осуществить подобный перевод, размещена на официальном сайте﻿ банка.

4. Компания NovaPay изменила систему бонусов

С 4 сентября 2024 года компания NovaPay будет возвращать 50% от стоимости доставки и комиссии по наложенному платежу «Новой Почты» вместо 20%, как было раньше.

Правда, теперь кешбэк можно будет получить только на первые 4 оплаты в месяц, а не 6, как раньше.

Максимальная сумма кешбэка по одной оплате услуг осталась прежней – 50 грн.

Для того, чтобы пользоваться системой бонусов, необходимо установить мобильное приложение и открыть карту NovaPay для оплаты услуг «Новой Почты».

5. Акция от «Ощадбанка», МПС Mastercard и сети АЗС «Укрнафта»

С 1 сентября по 31 октября 2024 года, рассчитываясь картой Mastercard от «Ощадбанка» на автозаправных станциях «Укрнафта», можно получить скидку:

- 4 грн/л от цены на стелле АЗС на бензин и дизель;

- 1 грн/л на сжиженный газ (LPG).

Чтобы принять участие в акции, необходимо:

- заправить автомобиль топливом;

- на кассе просканировать QR-код в приложении UKRNAFTA;

- рассчитаться картой Mastercard от «Ощадбанка».

Всего с этой скидкой можно заправить 100 литров выбранного вами топлива за месяц, пока действует акция.

Подробности акции – на сайте﻿ компании «Укрнафта».