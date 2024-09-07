Банківська система України: що змінилося за тиждень
Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.
Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.
1. Національний банк України ініціює зміну назви монети "копійка" на "крок"
Національний банк пропонує замінити назву «копійка» на «крок», яку використовували в Україні в XVI—XVII ст. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті регулятора 2 вересня.
У НБУ вважають, що це відновить історичну справедливість та сприятиме дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України.
Така назва для розмінної монети як копійка фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо у нього вкрадено та понівечено кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість й у грошової системи, очистити монетарний суверенітет від найменшого кревності з чимось московським. Ми маємо своє, споконвічно українське, слово для визначення дрібних монет — це слово «крок», — заявив Голова НБУ Андрій Пишний.
2. Банки змінюють відсоткові ставки за депозитами
Усього два банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті. Один банк знизив процентні ставки за депозитами, другий – навпаки, підвищив.
Банк Український капітал підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 9 місяців:
на 6 місяців – з 14,75% до 15,25% річних;
на 9 місяців – із 14,50 до 15,25% річних.
Полікомбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 14,50 до 7,15% річних.
3. Безкоштовні перекази з-за кордону на карти Sense Bank
З 1 вересня по 31 жовтня 2024 року клієнти Sense Bank можуть здійснювати перекази із закордонних карток Visa на картки Sense Bank (теж Visa) без комісії. Іти у відділення, щоб здійснити такий переказ, не потрібно: все можна зробити у мобільному банківському додатку Sense Super App.
Детальна інструкція, як здійснити подібний переказ, розміщена на офіційному сайті банку.
4. Компанія NovaPay змінила систему бонусів
З 4 вересня 2024 року компанія NovaPay повертатиме 50% від вартості доставки та комісії з післяплати «Нової Пошти» замість 20%, як було раніше.
Щоправда, тепер кешбек можна буде отримати лише на перші 4 сплати на місяць, а не 6, як раніше.
Максимальна сума кешбеку за однією оплатою послуг залишилася незмінною – 50 грн.
Для того, щоб користуватися системою бонусів, необхідно встановити мобільний додаток та відкрити картку NovaPay для оплати послуг «Нової Пошти».
5. Акція від «Ощадбанку», МПС Mastercard та мережі АЗС «Укрнафта»
З 1 вересня по 31 жовтня 2024 року, розраховуючись карткою Mastercard від Ощадбанку на автозаправних станціях Укрнафта, можна отримати знижку:
- 4 грн/л від ціни на стеллі АЗС на бензин та дизель;
- 1 грн/л на скраплений газ (LPG).
Щоб взяти участь в акції, необхідно:
- заправити автомобіль паливом;
- на касі просканувати QR-код у додатку UKRNAFTA;
- розрахуватися карткою Mastercard від Ощадбанку.
Загалом із цією знижкою можна заправити 100 літрів обраного вами палива за місяць, доки діє акція.
Подробиці акції – на сайті компанії «Укрнафта».