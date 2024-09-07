У здания Верховной Рады обнаружили обломки сбитого российского дрона
Этой ночью, похоже, вражеский беспилотник атаковал здание украинского парламента, сообщает Деловая столица.
Ночью дрон РФ летел на здание Верховной Рады. Его сбили фактически на пороге, сообщил нардеп Макс Бужанский.
"Сдох на пороге парламентаризма, так сказать", — прокомментировал нардеп.
Впоследствии и в пресс-службе парламента подтвердили информацию.
"После сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены у здания Верховной Рады Украины. Повреждения не обнаружены", — написали в ВР.