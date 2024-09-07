Біля будівлі Верховної Ради знайшли уламки збитого російського дрона

Цієї ночі, схоже, ворожий безпілотник атакував будівлю українського парламенту, повідомляє Ділова столиця.

Вночі дрон РФ летів на будівлю Верховної Ради. Його збили фактично на порозі, повідомив нардеп Макс Бужанський.

"Здох на порозі парламентаризму, так би мовити" , — прокоментував нардеп.

Згодом і у пресслужбі парламенту підтвердили інформацію.