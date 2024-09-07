Киберспециалисты ГУР провели спецоперацию в России ко Дню разведки - источники

В День разведки киберспециалисты ГУР провели спецоперацию в России. На местных сайтах они выложили поздравительную открытку, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают источники.

"Киберспециалисты ГУР МО провели спецоперацию ко Дню военной разведки Украины. Они оригинально поздравили россиян, разместив на многих российских веб-ресурсах открытку с приветствием ГУР", - рассказал источник.

В частности, при попытке зайти на сайты https://nonweb.ru/, https://www.sun-marina.investt..., http://simferopol.in/, россияне видели красивое поздравление украинских разведчиков.

Вот такое поздравление видели россияне на сайтах

Как отмечает источник, эта операция киберспециалистов ГУР является продолжением серии взломов вражеских веб-ресурсов и серверов, выведение из строя информационных и инфраструктурных систем на территории РФ.

Спецоперации ГУР в России

Главное управление разведки не впервые проводит кибероперации в России. Например, в середине августа разведчики парализовали работу предприятия под Челябинском, которое разрабатывает ядерное оружие.

А в марте хакеры ГУР устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России.

А в ноябре 2023 года украинские разведчики провели кибероперацию против "Росавиации". Тогда удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе в РФ.