Буданов назвал Telegram угрозой национальной безопасности
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов называет мессенджер Telegram угрозой украинской национальной безопасности, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Буданов во время интервью "Радио Хартия".
"Telegram - это вредно. Я никогда не боялся этого говорить. Это угроза нашей национальной безопасности.
Я это говорю абсолютно прямо, и мы это даже документально делали.
Telegram - это главный источник получения информации в обществе согласно нашим исследованиям. Он обогнал абсолютно все.
Я не за то, чтобы его просто взять и закрыть. Это достаточно трудно сделать, но возможно.
Я выступаю за то, чтобы "офизичить" все телеграм-каналы.
Если ты хочешь вещать какие-то новости - пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина РФ или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность".
Буданов добавил, что заблокировать Telegram, как это было с "Одноклассниками" и "Вконтакте", технически труднее, но возможно.
А вот Twitter глава ГУР назвал безвредным.
Напомним:
Американское Центральное разведывательное управление запрещает своим аналитикам использовать мессенджер Telegram с рабочих компьютеров.