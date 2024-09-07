Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов називає месенджер Telegram загрозою українській національній безпеці, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Буданов під час інтерв’ю "Радіо Хартія".

"Telegram – це шкідливо. Я ніколи не боявся цього казати. Це загроза нашій національній безпеці.

Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили.

Telegram – це головне джерело отримання інформації у суспільстві згідно з нашими дослідженнями. Він обігнав абсолютно усе.

Я не за те, щоб його просто взяти й закрити. Це досить важко зробити, але можливо.

Я виступаю за те, щоб "офізичити" усі телеграм-канали.

Якщо ти хочеш віщати якісь новини – будь ласка, зареєструйся, щоб усі розуміли, що це канал громадянина РФ або громадянина України. І тоді у нього є відповідальність".

Буданов додав, що заблокувати Telegram, як це було з "Однокласниками" та "Вконтакте", технічно важче, але можливо.

А от Twitter очільник ГУР назвав нешкідливим.

Нагадаємо:

Американське Центральне розвідувальне управління забороняє своїм аналітикам використовувати месенджер Telegram з робочих комп'ютерів.