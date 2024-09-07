Британская разведка проанализировала продвижение российских войск под Угледаром

Британская разведка констатировала, что российской армии за последние недели удалось достичь тактического продвижения под Угледаром и он, скорее всего, и дальше будет оставаться "горячим" направлением, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 7 сентября.

Аналитики отмечают, что силы РФ достигли тактического продвижения вокруг Угледара, который уже давно является целью для россиян и оборона которого сдерживает продвижение российской армии на юге Донецкой области.

"Россия уже неоднократно пыталась наступать на город, что заканчивалось большими потерями и малыми территориальными достижениями. Однако в августе 2024 года российские силы достигли продвижения с востока и запада от Угледара, взяв под контроль соседнее село Пречистовка и ведя бои за Водяное.

Вероятно, в следующий месяц РФ продолжит попытки продвигаться вокруг Угледара и угрожать самому городу", – отмечают в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров разведка Великобритании предположила, что большие потери РФ личного состава в августе связаны с Курской операцией Украины и интенсивными боями на подступах к Покровску.

Эстонская разведка в своем обзоре 6 сентября отмечала, что Россия не достигла существенных продвижений за последние дни.