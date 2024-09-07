Шольц прогнозирует победу своей партии на выборах в следующем году

Канцлер Германии Олаф Шольц прогнозирует, что приведет свою Социал-демократическую партию (СДПГ) к победе на выборах в следующем году, несмотря на крайне негативные данные социологических опросов, сообщает Европейская правда.

Заявление немецкого канцлера приводит dpa.

Шольц отметил, что он "твердо рассчитывает на то, что СДПГ и я получим мандат, который будет достаточно сильным для того, чтобы возглавить следующее правительство".

Этот прогноз прозвучал, несмотря на низкий рейтинг партии и самого канцлера, а также плохие результаты СДПГ на июньских выборах в Европейский парламент и катастрофический результат на выборах в федеральных землях Саксония и Тюрингия.

"Управлять государством не становится легче, поэтому мы должны это делать", – сказал Шольц, определяя цель коалиции, возглавляемой СДПГ.

Он выразил опасения, что на фоне все более фрагментированного политического ландшафта Германии перед следующими федеральными выборами появится "много неправдоподобных предложений".

"Для СДПГ и для меня важно выдвинуть прагматичные и реалистичные предложения относительно того, как Германия может действительно достичь прогресса", – сказал канцлер.

Он сказал, что он научился не обращать внимания на опросы и что ключевой потенциальный соперник в СДПГ, министр обороны Борис Писториус, фактически поддерживает его, Шольца, как кандидата на пост канцлера.

Как известно, следующие выборы в немецкий парламент состоятся 28 сентября 2025 года.

Последний опрос показал, что уровень удовлетворенности правительственной коалицией, состоящей из социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, опустился до 16%, что стало самым низким показателем с начала ее работы в конце 2021 года.