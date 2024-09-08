Паралимпийские игры-2024: Украинцы завоевали еще 5 золотых медалей

Десятый соревновательный день на Паралимпиаде 2024 года подошел к концу. Отечественные спортсмены пополнили общую копилку двенадцатью наградами, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Звание паралимпийских чемпионов получили бегун Игорь Цветов, настольный теннисист Виктор Дидух, дзюдоистка Анастасия Гарник, дзюдоист Александр Назаренко и пловец Андрей Трусов. Другие атлеты завоевали 3 серебряных и 4 бронзовых награды.

Какое место Украины в медальном зачете по итогам 7 сентября

Сборная Украины поднялась на 7 место в общем списке команд. Украинские спортсмены завоевали 79 паралимпийских наград, в том числе 21 золотую медаль. Лидером зачета остался Китай – представители Поднебесной выиграли уже 216 наград (94 – "золото"), в тройку лучших также попали Соединенное Королевство и США.