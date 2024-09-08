Паралімпійські ігри-2024: Українці вибороли ще 5 золотих медалей

Десятий змагальний день на Паралімпіаді 2024 року добіг кінця. Вітчизняні спортсмени поповнили загальну скарбничку дванадцятьма нагородами, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Звання паралімпійських чемпіонів здобули бігун Ігор Цвєтов, настільний тенісист Віктор Дідух, дзюдоїстка Анастасія Гарник, дзюдоїст Олександр Назаренко та плавець Андрій Трусов. Інші атлети завоювали 3 срібні та 4 бронзові нагороди.

Яке місце України в медальному заліку за підсумками 7 вересня

Збірна України піднялася на 7-ме місце в загальному списку команд. Українські спортсмени загалом завоювали 79 паралімпійських нагород, зокрема 21 золоту медаль. Лідером заліку залишився Китай – представники Піднебесної виграли вже 216 нагород (94 – "золото"), До трійки найкращих також потрапили Сполучене Королівство та США.