Украина успешно противодействует вражеским БПЛА - ISW
В обзоре Института изучения войны (ISW) аналитики, что Украина активно и успешно развивает РЭБ для противодействия российским БпЛА, что помогает сохранить ограниченные системы ПВО и ракеты. Со ссылкой на аналитиков ISW, сообщает Украинская правда.
"Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свои средства противодействия (РЭБ) беспилотникам, что позволяет украинским войскам использовать системы низшего класса для противодействия российскому давлению на ограниченную систему противовоздушной обороны Украины", - отмечают аналитики.
Украинский военный аналитик Петр Черник заявил 7 сентября, что украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выводят из строя беспилотники "Шахед-136/131", заставляя их менять курс и падать после того, как заканчивается топливо.
Украинские официальные лица недавно сообщили, что некоторые российские беспилотники "Шахед" не достигли своих целей по неустановленным причинам, но 31 августа и 6 сентября ВВС Украины признали, что украинские системы РЭБ поразили российские беспилотники.
Украинская компания-производитель беспилотников Besomar заявила 7 сентября, что она разработала беспилотник-перехватчик, который может сбивать российские беспилотники, и что украинские силы уже используют эти беспилотники-перехватчики в зоне боевых действий.
"Недавно ISW также наблюдал сообщения об использовании украинскими силами FPV-дронов для сбивания российских вертолетов, разведывательных и ударных беспилотников.
Эти украинские контрмеры являются частью более широких усилий, направленных на компенсацию давления, которое повторяющиеся крупномасштабные серии российских ударов оказывают на ограниченную систему противовоздушной обороны Украины в условиях задержки и непоследовательности поставок западной помощи в области безопасности", - сообщили в ISW.
По мнению американских аналитиков, использование Украиной средств РЭБ для противодействия беспилотникам "Шахед", в частности, позволит украинским войскам сохранить ограниченные системы ПВО и ракеты, которые необходимы Украине для защиты от российских ракетных ударов, направленных на прифронтовые районы Украины, объекты критической инфраструктуры и крупные населенные пункты.
Кроме того, ISW продолжает считать, что российские и украинские войска участвуют в технологической гонке между наступательными и оборонительными технологиями, и что способность Украины внедрять технологические инновации, которые опережают российские адаптации, имеет решающее значение для способности Украины компенсировать нынешние преимущества России в сфере материально-технического обеспечения.
Ключевые выводы ISW за 7 сентября:
- Начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов отметил, что вторжение Украины в Курскую область имеет влияние на российские наступательные операции в Украине по всей территории военных действий, и рассмотрел перспективы продолжения российских наступательных операций зимой 2024-2025 годов.
- По сообщениям, Иран недавно доставил в Россию более 200 баллистических ракет малой дальности Fateh-360.
- Российские войска недавно вернули себе территорию, а украинские войска продвинулись в Курской области на фоне продолжения украинских наступательных операций в этом районе 7 сентября.
- Оккупанты недавно продвинулись вблизи Купянска, Покровска, Донецка и в дельте реки Днепр.
- Российские офицеры продолжают жестоко обращаться со своими подчиненными, вероятно, из-за слабой командной подготовки и дисциплины.