Силы обороны за сутки ликвидировали 1270 оккупантов - Генштаб

По состоянию на утро 8 сентября в сутки на фронте российские захватчики потеряли 1 270 единиц личного состава убитыми и ранеными. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет "ДС", сообщает Деловая столица.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составляют: