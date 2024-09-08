Силы обороны за сутки ликвидировали 1270 оккупантов - Генштаб
По состоянию на утро 8 сентября в сутки на фронте российские захватчики потеряли 1 270 единиц личного состава убитыми и ранеными. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет "ДС", сообщает Деловая столица.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 625 260 (+1 270) человек;
- танков — 8 636 (+4) ед;
- боевых бронированных машин — 16 897 (+19) ед;
- артиллерийских систем — 17 804 (+30) ед;
- РСЗО — 1 180 (+2) ед;
- средства ПВО — 942 ед;
- самолетов — 368 ед;
- вертолетов — 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 864 (+80) ед;
- крылатые ракеты — 2588 ед;
- корабли /катера — 28 ед;
- подводные лодки — 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 24 218 (+47) ед;
- специальная техника — 3047 (+10).