Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів – Генштаб
Станом на ранок 8 вересня за добу на фронті російські загарбники втратили 1 270 одиниць особового складу вбитими та пораненими. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, пише "ДС", повідомляє Ділова столиця.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 625 260 (+1 270) осіб;
- танків — 8 636 (+4) од;
- бойових броньованих машин — 16 897 (+19) од;
- артилерійських систем — 17 804 (+30) од;
- РСЗВ — 1 180 (+2) од;
- засоби ППО — 942 од;
- літаків — 368 од;
- гелікоптерів — 328 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 864 (+80) од;
- крилаті ракети — 2 588 од;
- кораблі /катери — 28 од;
- підводні човни — 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24 218 (+47) од;
- спеціальна техніка — 3 047 (+10).