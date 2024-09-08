Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів – Генштаб

Станом на ранок 8 вересня за добу на фронті російські загарбники втратили 1 270 одиниць особового складу вбитими та пораненими. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, пише "ДС", повідомляє Ділова столиця.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно становлять: