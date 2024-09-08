В Генштабе сообщили о ситуации на фронте за сутки

За прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 183 боевых столкновения. Покровское и Кураховское направления остаются самыми горячими. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Левый берег.

Вчера, в общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных (четыре ракеты), 93 авиационных удара (в том числе задействовал 128 КАБ) и 1548 ударов дронами-камикадзе, осуществил 4579 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. - с РСЗО. Авиационные удары противника получили районы населенных пунктов Харьков, Тимофеевка, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Алисовка, Кругляковка и Ковшаровка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области; Часов Яр, Дружба, Торецк, Александрополь, Клебан-Бык, Угледар и Водяное Донецкой области; Новоандреевка в Запорожье; Урожайное, Берислав, Тягинка и Токаревка Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления, средству РВиА и десяти районам сосредоточения личного состава врага.

На Харьковском направлении агрессор продолжал активные действия, в общей сложности произошло три боевых столкновения. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

В Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 27 атак оккупантов недалеко от Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы.

На Северском направлении Силами обороны также отражены восемь штурмовых действий, вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Сухая Балка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 44 штурмовых и наступательных действия. Противник концентрировал усилия в районах Новогродовки, Михайловки и Гродовки, где провел более половины атак. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку от Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Миролюбовки и Селидово Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Галицыновка, Украинск и Георгиевка, где враг 47 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении агрессор совершил семь штурмов наших позиций неподалеку от Водяного и Угледара Донецкой области.

На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли 11 попыток оккупантов продвинутся на рубежах занятых украинскими войсками.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях существенных изменений не произошло. Враг осуществляет перманентные обстрелы гражданской инфраструктуры, позиции наших войск, применяет авиацию.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.