ЕС может заблокировать средства Словакии за отход от демократии – Bloomberg

Европейский Союз работает над предложением осудить Словакию за эрозию демократических норм. Это может привести к удержанию блоком средств, выделенных Братиславе.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Европейская комиссия подготовила решение о запуске процедуры в связи с решением популистского премьер-министра Словакии Роберта Фицо отменить специальную прокуратуру, занимавшуюся некоторыми коррупционными делами, связанными с фондами ЕС, сообщили агентству источники, знакомые с этим вопросом.

Процесс находится на начальном этапе, он потребует одобрения главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Около 80% всех государственных инвестиций в Словакии финансируется за счет фондов ЕС. Любые потенциальные проблемы с финансированием станут серьезным ударом для этого государства-члена ЕС и еврозоны, которое сталкивается с проблемами чрезмерного дефицита государственных финансов.

Одно из предложений состоит в том, что комиссия использует свой так называемый механизм обусловленности, позволяющий ЕС замораживать финансирование, когда он видит, что его деньги находятся под угрозой. Таким образом, ЕС сможет удержать часть из 12,8 млрд евро (14,2 млрд долларов) фондов объединения, выделенных Словакии в бюджете блока, сообщили источники.

Комиссия также изучает возможность изъятия всех или части 2,7 млрд евро грантов на борьбу с COVID, полученных Словакией в рамках расходов ЕС на спасение от пандемии, сказал один из собеседников агентства. Специальная прокуратура была условием, включенным в распределение этих средств.

Словакия станет второй страной, которая подвергнется механизму обусловленности ЕС после того, как блок заморозил 6,3 млрд евро из фондов единства Венгрии из-за нарушения Будапештом верховенства закона.