Крупнейший аэропорт Швеции закрывали из-за неизвестных дронов

Крупнейший аэропорт Швеции вблизи Стокгольма на несколько часов остановил прием и отправку рейсов через неизвестные беспилотники, сообщает Европейская правда.

Управление гражданской авиации сообщило, что в начале суток в районе аэропорта "Арланда" заметили неизвестные беспилотники - по меньшей мере четыре аппарата разного размера, но неустановленного типа.

В два часа ночи решили приостановить работу аэропорта, в связи с чем пять рейсов отправили приземляться в ближайшие аэропорты – возле городов Ничепинг и возле Гетеборга.

В 03:30 работу аэропорта возобновили. Полиция начала расследование в связи с препятствием в работе аэропорта.

"Мы подозреваем, что это был умышленный поступок, но не могу сказать, с какой целью. Из соображений конфиденциальности расследования мы не хотим вдаваться в детали" , – сказал представитель полиции Даниэль Викдаль.

В Вооруженных силах Швеции подтвердили, что знают об инциденте и взаимодействуют с администрацией аэропорта.