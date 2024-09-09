Найбільший аеропорт Швеції закривали через невідомі дрони

Найбільший аеропорт Швеції поблизу Стокгольма на кілька годин зупинив прийом і відправлення рейсів через невідомі безпілотники, повідомляє Європейська правда.

Управління цивільної авіації повідомило, що на початку доби в районі аеропорту "Арланда" помітили невідомі безпілотники – щонайменш чотири апарати різного розміру, але невстановленого типу.

О 2 годині ночі вирішили призупинити роботу аеропорту, у зв’язку з чим п’ять рейсів відправили приземлятися у найближчі аеропорти – біля міст Ничепінг і біля Гетеборга.

О 03:30 роботу аеропорту відновили. Поліція почала розслідування у зв’язку з перешкоджанням роботі аеропорту.

"Ми підозрюємо, що це був умисний вчинок, але не можу сказати, з якою метою. З міркувань конфіденційності розслідування ми не хочемо вдаватися у деталі" , – сказав речник поліції Даніель Вікдаль.

У Збройних силах Швеції підтвердили, що знають про інцидент і взаємодіють з адміністрацією аеропорту.