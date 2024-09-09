ЕС отменит санкции против российского экс-гонщика и матери Пригожина – СМИ

Послы Европейского Союза намерены позже этой недели исключить из санкционного списка российского эксгонщика Никиту Мазепина и мать умершего главаря "вагнеровцев" Виолетту Пригожину. Об этом стало известно от источников RFE/RL, сообщает Европейская правда.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел санкции против 2300 человек и организаций. Каждые шесть месяцев этот "черный список" должен продолжаться по единодушному согласию 27 стран-членов ЕС. В настоящее время срок действия санкций истекает 15 сентября.

Как и во время предварительных обсуждений, Венгрия на этот раз требует исключить из списка несколько человек, прежде чем Будапешт даст "зеленый свет" на продление санкций.

Некоторые из стран-членов, включая Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, заявили, что ЕС должен перейти от продления санкций каждые шесть месяцев к ежегодному решению, против чего выступает Будапешт.

Дипломаты ЕС сообщили, что был достигнут компромисс, согласно которому в силе останется шестимесячное продление, но из перечня будут исключены только два человека.

Предложено исключить Мазепина и Пригожину, поскольку юридическая служба ЕС считает их дела слабыми.

Мазепин, бывший гонщик Формулы-1 и сын российского олигарха Дмитрия Мазепина, в начале этого года выиграл дело в Суде ЕС об отмене санкций против него. Однако он остался в списке, поскольку ЕС утверждает, что судебное решение касается только предыдущего периода санкций, и что с тех пор Брюссель обновил списки по новым критериям.

Пригожина, мать покойного лидера наемников группы Вагнера Евгения Пригожина, выиграла суд в прошлом году, но остается под санкциями.

Весной в Брюсселе состоялась похожая дискуссия, в результате которой соучредитель российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадий Волож, бизнесмен Сергей Мндоянц и гражданин Словакии Юзеф Гамбалек, глава российского националистического мотоклуба "Ночные волки" в Европе, были исключены из ЕС.