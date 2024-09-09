Минэнерго: Враг атаковал энергетические объекты в семи областях Украины
За минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В частности, в Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов были обесточены подстанции и потребители. Питание частично восстановлено.
В Донецкой области во время обстрела обесточивалось несколько подстанций, а также шахта. На момент инцидента в шахте оставались 74 работника, все выведены на поверхность.
В Черниговской области в результате обстрела, отключились воздушные линии, обесточивались 3,1 тысячи абонентов в 3 населенных пунктах.
Напомним:
В Укрзализныце сообщили об изменении маршрутов поездов, которые должны были двигаться по участку Фастов-2 – Белая Церковь – Мироновка, а также задержке 11 рейсов.