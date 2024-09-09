Россияне обстреляли Никополь: погиб ребенок, еще три человека ранены

16-летний ребенок погиб и еще три человека получили ранения в результате российских обстрелов города Никополь, что в Днепропетровской области, сообщает Украинская правда.

Об сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"Из-за артобстрела россиян в Никополе погибла 16-летняя девочка. Работники ГСЧС достали ее из-под завалов поврежденного дома...

Три человека пострадали. У пострадавших осколочные ранения. 79-летний мужчина доставлен в больницу. Состояние – средней тяжести".

Еще двое раненых – 74-летний мужчина и 66-летняя женщина – получили помощь и от госпитализации отказались.

Лысак уточнил, что оккупанты выпустили по Никополю почти десяток снарядов. В городе есть разрушения, в частности, повреждены частные дома.