Германия обвинила военную разведку РФ в кибератаках на ЕС, Украину и НАТО

Разведывательная служба Германии BfV обнародовала в понедельник предупреждение о том, что за рядом онлайн-атак на страны НАТО и ЕС стоит группа киберпреступников, принадлежащая российской военной разведке, сообщает Европейская правда.

Вместе с другими международными партнерами BfV установила, что группы, принадлежащие к подразделу 29155 российской военной разведки, "ответственны за компьютерные сетевые операции против глобальных целей с целью шпионажа, саботажа и причинения вреда репутации по меньшей мере с 2020 года".

В материале предостерегается, что это подразделение, также известное как Cadet Blizzard или Ember Bear, стояло за атаками вредоносного программного обеспечения WhisperGate на украинские объекты в январе 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину.

Предупреждение последовало после того, как Берлин обвинил Москву в серии кибератак на руководящую партию социал-демократов и ряд немецких компаний в ИТ, логистике и аэрокосмической отрасли.

Атаки включали похищение и публикацию конфиденциальных данных.